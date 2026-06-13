الاحتلال يدّعي إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

خبرني - ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، إحباط محاولة لتهريب كمية من الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية.

وذكر جيش الاحتلال في بيان صدر امس الجمعة أن قواته اعتقلت شاباً فلسطينياً يبلغ من العمر 20 عاماً من محافظة بيت لحم، للاشتباه بضلوعه في عملية التهريب.

وأضاف البيان أن القوات ضبطت خلال العملية 23 مسدساً و4 بنادق هجومية، زاعماً أنها كانت معدة للتهريب إلى مناطق في الضفة الغربية.

وأشار الاحتلال إلى أنه تم تحويل المشتبه به والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.