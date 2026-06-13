*
السبت: 13 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الاحتلال يدّعي إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

  • 13 حزيران 2026
  • 09:53
الاحتلال يدّعي إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

خبرني - ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، إحباط محاولة لتهريب كمية من الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية.

وذكر جيش الاحتلال في بيان صدر امس الجمعة أن قواته اعتقلت شاباً فلسطينياً يبلغ من العمر 20 عاماً من محافظة بيت لحم، للاشتباه بضلوعه في عملية التهريب.

وأضاف البيان أن القوات ضبطت خلال العملية 23 مسدساً و4 بنادق هجومية، زاعماً أنها كانت معدة للتهريب إلى مناطق في الضفة الغربية.

وأشار الاحتلال إلى أنه تم تحويل المشتبه به والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الاحتلال يدّعي إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الاحتلال يعزز وجوده العسكري على الحدود مع الأردن بإنشاء مواقع أمنية جديدة
الاحتلال يعزز وجوده العسكري على الحدود مع الأردن بإنشاء مواقع أمنية جديدة
  • 2026-06-13 09:49
الأردن .. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين
الأردن .. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين
  • 2026-06-13 08:06
الصفدي يتلقى اتصالا من نظيره القطري بحثا فيه جهود الوساطة بين أميركا وإيران
الصفدي يتلقى اتصالا من نظيره القطري بحثا فيه جهود الوساطة بين أميركا وإيران
  • 2026-06-12 23:26
الصحة توضح حول آلية مستشفيات البشير الجديدة لتنظيم مواعيد العيادات
الصحة توضح حول آلية مستشفيات البشير الجديدة لتنظيم مواعيد العيادات
  • 2026-06-12 21:04
الامانة : سنركب مزيدا من الكاميرات في المتنزهات
الامانة : سنركب مزيدا من الكاميرات في المتنزهات
  • 2026-06-12 21:00
تحذير للأردنيين من فرق الحرارة بين النهار والليل
تحذير للأردنيين من فرق الحرارة بين النهار والليل
  • 2026-06-12 20:31