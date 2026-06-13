بتهمة التشبه بالرجال.. إحالة التيك توكر الشهيرة بيج ياسمين للمحاكمة بمصر

خبرني - أمرت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال في مصر بإحالة التيك توكر والبلوغر الشهيرة باسم "بيج ياسمين" إلى المحكمة الاقتصادية، لبدء محاكمتها جنائياً بتهم تتعلق بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، والتشبه بالرجال، ونشر محتوى يخالف الآداب العامة عبر منصات التواصل.

وتقرر نظر أولى جلسات المحاكمة يوم 23 يونيو (حزيران) الجاري.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من تحديد مكان تواجد التيك توكر، وألقت القبض عليها، وذلك على خلفية رصد مقاطع فيديو تبثها عبر حساباتها الشخصية، واعتبِرت خروجاً صارخاً عن القيم المجتمعية وتحريضاً على سلوكيات غريبة عن تقاليد المجتمع.

يذكر أن "بيج ياسمين"، واسمها الحقيقي ياسمين علوان، تعد واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً "تيك توك"، حيث اشتهرت كأول مدربة كمال أجسام للسيدات والرجال داخل صالات اللياقة البدنية بالمناطق الشعبية في مصر.



وحققت فيديوهات التيك توكر الشهيرة ملايين المشاهدات نظراً لظهورها الدائم بمظهر ذكوري خالص بدءاً من قصة شعرها وطريقة حديثها بنبرة صوت خشنة، وصولاً إلى ارتدائها ملابس رجالية واسعة واستخدامها مصطلحات دارجة مستوحاة من ثقافة "الفتونة" و"البلطجة" الشعبية، فضلاً عن استعراض عضلاتها بقوة.

وقوبل محتوى التيك توكر بانتقادات حادة وبلاغات قانونية اتهمتها بتعمد تشويه صورة المرأة المصرية ونشر قيم تتنافى مع طبيعة المجتمع، وهو ما انتهى بها خلف القضبان وفي مواجهة عقوبات مغلظة أمام القضاء الاقتصادي.