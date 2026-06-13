*
السبت: 13 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • الاحتلال يوجه إنذارا لسكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم

الاحتلال يوجه إنذارا لسكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم

  • 13 حزيران 2026
  • 09:45
الاحتلال يوجه إنذارا لسكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم

خبرني - وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنذارا عاجلا إلى سكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورًا والتوجه إلى مناطق تقع شمال نهر الزهراني.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الإنذار يشمل بلدات وقرى دير الزهراني، النميرية، الشرقية، الدوير، حاروف، حبوش، كفرجوز، زبدين، النبطية التحتا، النبطية الفوقا، كفررمان، المحمودية، السجود، الريحان، عرمتا، كفرحونة، مليخ، اللويزة، جرجوع وعربصاليم.

وأضاف أن قواته ستعمل "بقوة" ضد ما وصفه بأنشطة حزب الله، كحذرا من أن وجود المدنيين بالقرب من عناصر الحزب ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياتهم للخطر.

ودعا الجيش الإسرائيلي سكان المناطق المشمولة بالإنذار إلى مغادرة منازلهم بشكل فوري والانتقال إلى شمال نهر الزهراني حتى إشعار آخر.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أمريكا تخصص 50 مليون دولار لتطوير علاجات لسلالة «بونديبوغيو» من إيبولا
أمريكا تخصص 50 مليون دولار لتطوير علاجات لسلالة «بونديبوغيو» من إيبولا
  • 2026-06-13 10:40
إيران: واشنطن أظهرت احترامها لسيادة طهران لأول مرة منذ 47 عاما
إيران: واشنطن أظهرت احترامها لسيادة طهران لأول مرة منذ 47 عاما
  • 2026-06-13 10:09
يديعوت أحرونوت: ممر تجاري تركي سعودي بديل يقلق إسرائيل
يديعوت أحرونوت: ممر تجاري تركي سعودي بديل يقلق إسرائيل
  • 2026-06-13 10:03
مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي تبدأ الاثنين
مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي تبدأ الاثنين
  • 2026-06-13 09:29
يديعوت أحرونوت عن مصادر: إذا هاجمتنا إيران حال استهداف الضاحية سنرد
يديعوت أحرونوت عن مصادر: إذا هاجمتنا إيران حال استهداف الضاحية سنرد
  • 2026-06-13 09:11
قيمتها 300 مليون دولار.. صفقة صواريخ أمريكية لسول تشعل غضب كوريا الشمالية
قيمتها 300 مليون دولار.. صفقة صواريخ أمريكية لسول تشعل غضب كوريا الشمالية
  • 2026-06-13 08:41