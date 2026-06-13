سعد الصغير يوضح حقيقة علاقته بشمس ويعتذر لأسرته وجمهوره

خبرني - خرج الفنان سعد الصغير عن صمته لكشف تفاصيل الجدل المثار حول تصريحاته الأخيرة بشأن الراقصة شمس، مؤكدًا أن حديثه أسيء فهمه.

وأكد سعد الصغير، في تسجيل صوتي، أن بعض الكلمات التي صدرت عنه جاءت تحت تأثير الانفعال والغضب، مشيرًا إلى أن التصريح الذي تحدث فيه عن عيشه مع شمس "في الحرام" لم يكن يقصد به المعنى الذي تم تداوله على نطاق واسع، لافتًا إلى أن العلاقة بينهما كانت قائمة على زواج عرفي.

وأوضح الفنان الشعبي أنه لم يكن مرتاحًا لهذا النوع من الزواج، مؤكدًا أنه لم يكن مقتنعًا به على المستوى الشخصي، وهو ما تسبب في العديد من الأزمات والخلافات طوال فترة العلاقة.

وأشار سعد الصغير إلى أنه تحمل أعباء ومسؤوليات مادية كبيرة على مدار سنوات، موضحًا أنه كان يحرص طوال الوقت على إبعاد تفاصيل تلك العلاقة عن أسرته حفاظًا على استقرار حياته العائلية وعدم تأثر المقربين منه بما يدور في حياته الخاصة.

وأضاف أن الضغوط التي تعرض لها خلال السنوات الماضية كانت سببًا رئيسيًا في حالة التوتر التي ظهر بها مؤخرًا، مؤكدًا أن بعض التصريحات خرجت بصورة عفوية دون ترتيب أو تفكير مسبق.

وخلال حديثه، كشف سعد الصغير عن شعوره بالندم تجاه ما حدث، مؤكدًا أنه لم يكن يرغب في إثارة أي جدل أو التسبب في إساءة لأحد، مشددًا على أن ظهوره الإعلامي الأخير جاء فقط بهدف توضيح الصورة أمام الجمهور ووضع الأمور في إطارها الصحيح.

ووجه الفنان رسالة اعتذار مباشرة إلى جمهوره، كما اعتذر لزوجته وأبنائه عما تسبب فيه الجدل الأخير من ضغوط ومواقف صعبة، معربًا عن أمله في تجاوز هذه الأزمة وفتح صفحة جديدة بعيدًا عن الخلافات والتأويلات.