مشهد نادر ومُحرج في كأس العالم.. مقاعد فارغة بلا جمهور

خبرني - تعرّض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لموقف مُحرج ليلة الخميس، بعد أن أُقيمت المباراة الثانية في كأس العالم بين كوريا الجنوبية والتشيك أمام مدرجاتٍ فارغةٍ في معظمها، على الرغم من تباهي رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قبل 24 ساعة من هذه المباراة بوجود "طلب غير مسبوق" على التذاكر.

وأظهرت العديد من الصور التي حصلت عليها "العربية نت" وجود المئات من المقاعد فارغة في ثاني المباريات، ليحسم غياب الجمهور جدلاً واسعاً شهده العالم قبل بدء البطولة حول أسعار التذاكر، حيث كان الكثير من المشجعين يشكون من ارتفاع الأسعار، بينما تقول "الفيفا" إن الجمهور يتهافت للحصول على التذاكر وإن الطلب عليها أكبر من السابق.

وعلى الرغم من ادعاء الهيئة الحاكمة لكرة القدم أن موقعها الإلكتروني لحجز التذاكر قد تلقى 500 مليون طلب حجز، وهو رقمٌ غير مسبوقٍ في التاريخ، إلا أن ملعب غوادالاخارا في غرب المكسيك لم يكن ممتلئاً.

وقال مُذيع الملعب أن الملعب الذي يتسع ل45 ألفاً و664 متفرجاً كان يضم 44 الفاً و985 شخصاً فقط لمشاهدة فوز كوريا الجنوبية على التشيك في ساعة متأخرة من ليل الخميس.

لكن التغطية التلفزيونية، والصور المتداولة التي حصلت عليها "العربية نت"، أظهرت مساحات شاسعة من المقاعد الفارغة، لا سيما في مناطق كبار الشخصيات، وهو عدد يفوق بكثير الـ700 مقعد التي ادّعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنها لم تُشغل في مدينة يبلغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة.



خفض أسعار التذاكر

وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت"، إن اتحاد "الفيفا" اضطر إلى خفض أسعار التذاكر بشكل كبير لجميع المباريات الـ104 في محاولة لجذب المزيد من المشجعين إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتؤكد "ديلي ميل" إنه على الرغم من التخفيض فإن الجماهير لا زالت تشتكي من ارتفاع أسعار التذاكر، حيث لا تزال تذاكر مباريات المجموعة الأقل شعبية تُباع بأكثر من 300 دولار.

كما لا تزال آلاف التذاكر متاحة على مواقع إعادة البيع الرسمية، حتى لمباراة الولايات المتحدة الافتتاحية ضد باراغواي اليوم الجمعة في لوس أنجلوس.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الإقبال على شراء تذاكر المباريات لم يسبق له مثيل، إذ فاق عشرة أضعاف ما كان عليه في البطولات السابقة.

وقال الرئيس جياني إنفانتينو في أبريل الماضي: "كما سمعتم، دارت نقاشات كثيرة حول بيع تذاكر كأس العالم". وأضاف: "تلقينا 500 مليون طلب تذكرة، 500 مليون طلب. في آخر بطولتين لكأس العالم مجتمعتين، تلقينا 50 مليون طلب تذكرة. أما هنا، فبلغ العدد 500 مليون".

"كابوس فوضوي"

وشهد اليوم الافتتاحي لكأس العالم فوضى عارمة بالنسبة للفيفا، حيث اندلعت احتجاجات عنيفة خارج ملعب مكسيكو سيتي قبل المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وتقول جريدة "ديلي ميل" البريطانية إن "ما كان يُفترض أن يكون احتفالاً عالمياً تحول إلى كابوس سياسي فوضوي، يهدد بإلقاء الضوء بشكل كامل على المباراة الافتتاحية للبطولة".

وتوافد حشد غفير من المشجعين المكسيكيين على الملعب الشهير قبل ساعات من انطلاق المباراة للاحتفال باستضافة بلادهم لكأس العالم للمرة الثالثة، وهو رقم قياسي.