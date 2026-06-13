فيديو.. لغته الإنجليزية خذلته.. سخرية واسعة من حكم افتتاح كأس العالم

خبرني - لأول مرة في تاريخ كأس العالم، يقوم حكم بشرح أحد قراراته التحكيمية عبر الميكروفون في مباراة افتتاح مونديال 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا، ليطلع اللاعبون والجماهير على القرار المتخذ بعد مراجعة تقنية الفيديو "فار".

إلا أن اللقطة انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما وجد الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صعوبة في شرح قراره باللغة الإنجليزية.

وكانت اللقطة المعنية عندما تم طرد زواني، لاعب جنوب أفريقيا، وهي حالة لم يشاهدها الحكم في البداية وتم استدعاؤه لمراجعتها على الشاشة.

بعد مشاهدة اللقطة، قرر الحكم ويلتون سامبايو طرد اللاعب الجنوبي أفريقي وكان عليه أن يشرح قراره باللغة الإنجليزية، لكن لم يبدُ الحكم مرتاحاً جداً وهو يتحدث بالإنجليزية وأن "لغته الإنجليزية خذلته" – على حد وصف الصحف العالمية.

وانتشرت اللقطة بسرعة وسط سخرية واسعة، وزاد من انتشارها رد فعل الجنوب إفريقي موداو، الذي كان بجانبه، أثناء استماعه له.

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يذكر أن منتخب المكسيك حسم المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في مباراة شهدت حدثاً هو الأول من نوعه في افتتاحيات المونديال منذ 36 عامًا، بعدما تم طرد لاعبين اثنين من منتخب "الأولاد" وهما يايا سيتولي بعد تدخل على مهاجم المكسيك المنفرد بالمرمى عند الدقيقة 49، وتيمبا زواني بعد ضرب بدون كرة ضد مدافع المكسيك عند الدقيقة 84.

وفي الدقائق الأخيرة طرد حكم المباراة لاعب المنتخب المكسيكي سيزار مونتيس بعدما عرقل لاعب جنوب أفريقيا المنفرد بالمرمى.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي تشهد المباراة الافتتاحية طرد 3 لاعبين دفعة واحدة في حدث ربما ينبئ بالمزيد من الإثارة في نسخة تاريخية.