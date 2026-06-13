أشرف زكي يطمئن الجمهور على أحمد عبدالعزيز

خبرني - بعد تداول أنباء عن تعرضه لوعكة صحية، خرج الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر ليحسم الجدل ويؤكد أن الفنان أحمد عبدالعزيز يتمتع بصحة جيدة.

وأوضح أشرف زكي في تصريحات صحفية أن الفنان أحمد عبدالعزيز بخير تمامًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يجمعه به لقاء خلال الأيام المقبلة، في رسالة طمأنة مباشرة لجمهوره ومحبيه الذين تفاعلوا مع الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت حالة القلق بعد انتشار دعاء بالشفاء العاجل نشره الإعلامي مدحت شلبي عبر صفحته الرسمية، حيث تمنى للفنان أحمد عبدالعزيز دوام الصحة والعافية، ما دفع العديد من المتابعين إلى التساؤل حول حقيقة وضعه الصحي.

وسرعان ما انتشرت التكهنات بشأن تعرض الفنان لوعكة صحية، قبل أن يخرج نقيب المهن التمثيلية ليضع حدًا للشائعات ويؤكد أن الأمور طبيعية، وأن أحمد عبدالعزيز يواصل حياته بشكل اعتيادي ويتمتع بحالة صحية مستقرة.

ويُعد أحمد عبدالعزيز من أبرز نجوم الدراما المصرية، وارتبط اسمه بعدد كبير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا واسعًا على مدار مشواره، ما جعل أي أخبار تتعلق به تحظى باهتمام واسع من الجمهور ووسائل الإعلام.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان مع تصريحات أشرف زكي، معربين عن سعادتهم بعد الاطمئنان على حالته الصحية، ومتمنين له دوام الصحة ومواصلة تقديم أعماله الفنية التي تركت بصمة مميزة لدى المشاهدين.