قيمتها 300 مليون دولار.. صفقة صواريخ أمريكية لسول تشعل غضب كوريا الشمالية

خبرني - صفقة صواريخ أمريكية إلى كوريا الجنوبية، أثارت حفيظة بيونغ يانغ التي اعتبرتها خطوة ستفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن وزارة الخارجية نددت بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو-جو متطورة ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت الوكالة عن المدير العام للسياسة الخارجية بالوزارة في بيان قوله إن التعاون العسكري بين واشنطن وسول يجري "تعزيزه بصورة منهجية" رغم ما وصفه بالقلق الدولي إزاء تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها.

وأشار المسؤول إلى موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صواريخ جو-جو متطورة ومعدات ذات الصلة إلى كوريا الجنوبية بقيمة تقارب 300 مليون دولار باعتبارها أحدث مثال على ذلك.

واعتبر أن "صادرات الأسلحة الأمريكية هي صادرات حربية"، مضيفا أن كوريا الشمالية ستواصل تعزيز قوتها الرادعة للدفاع عن النفس للحفاظ على توازن القوى في المنطقة.

وتنتقد كوريا الشمالية باستمرار التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتصفه بأنه استعداد للحرب.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن مسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عقدوا اجتماعا في سول يوم الخميس الماضي لمناقشة سبل تعزيز الردع النووي والجاهزية في مواجهة برنامج الأسلحة المتنامي لكوريا الشمالية، وذلك خلال محادثات عُقدت ضمن إطار المجموعة الاستشارية النووية بين البلدين.

وجاء الاجتماع وسط قلق متزايد من توسيع قدرات كوريا الشمالية على إنتاج مواد نووية صالحة لصنع الأسلحة، وذلك بعدما عرضت وسائل إعلام رسمية لقطات للزعيم كيم جونغ أون وهو يتفقد منشأة جديدة لإنتاج المواد النووية دخلت حيز التشغيل، ودعا إلى توسيع "هائل" لقوات بلاده النووية.