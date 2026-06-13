لوف مستاء من تواجد الدول الصغيرة في كأس العالم

خبرني - يعتقد يواخيم لوف، المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني لكرة القدم، أن زيادة عدد المشاركين ببطولة كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً كان خطأً.

وقال لوف لقناة (آر تي إل): لست من محبي هذه النسخة من كأس العالم. لطالما قلت إنني أعتقد أن نظام الـ 32 منتخباً كان جيداً.

وقد تم توسيع عدد الفرق المشاركة في البطولة في نسختها المقامة حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي انطلقت، الخميس.

ويرى لوف /66 عاماً/، الذي قاد منتخب ألمانيا للتتويج بكأس العالم في البرازيل عام 2014، أن هذا العدد كبير جداً. وأضاف: مع كامل الاحترام للدول الصغيرة التي ترغب أيضاً في المشاركة بكأس العالم من حين لآخر، إلا أن الأمر يبدو لي مبالغاً فيه بعض الشيء".

وأضاف لوف أن دور المجموعات لم يعد مثيراً للاهتمام كما كان، نظراً لتأهل ثمانية فرق من أصحاب المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية.

واختتم المدرب الألماني تصريحاته، قائلاً: من هذا المنظور، أنا أؤيد جعلها أكثر تنافسية والحفاظ على مستوى عال من الجودة.