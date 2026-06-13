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فوز يعكس طموحا كبيرا.. أمريكا تدشن حلم المونديال برباعية أمام باراغواي

  • 13 حزيران 2026
  • 08:14
فوز يعكس طموحا كبيرا أمريكا تدشن حلم المونديال برباعية أمام باراغواي

خبرني - فوز ساحق بأربعة أهداف مقابل هدف، حققته الولايات المتحدة، على باراغواي، السبت، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة في كأس العالم لكرة القدم.

وفي الفوز الأمريكي، سجل المهاجم فولارين بالوجون ثنائية أمام جماهير أمريكية متحمسة، ليقود الولايات المتحدة المشاركة في الاستضافة، للفوز المستحق. 

وبعد سبع دقائق من البداية، أدى تبادل سريع للكرة بين وستون ماكيني وكريستيان بوليسيك إلى اختراق دفاع المنافس، وانتهى الأمر بتسجيل لاعب خط وسط باراجواي داميان بوباديا هدفا بالخطأ في مرماه.

وضاعف بالوجون (24 عاما) النتيجة في الدقيقة 31، إذ بدا أن مهاجمي الولايات المتحدة قادرون على اختراق دفاع باراجواي بسهولة. قبل أن يضيف المهاجم هدفه الثاني قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بتسديدة رائعة في أعلى الزاوية اليسرى.

وقلص ماوريسيو النتيجة لباراجواي في الدقيقة 73 بعد تمريرة من خوليو إنسيسو، لكن جيوفاني رينا حسم فوز الولايات المتحدة في الوقت المحتسب بدل الضائع، مسجلا الهدف الرابع بتسديدة بوجه القدم الخارجي.

وستلعب الولايات المتحدة ضد أستراليا يوم 19 يونيو حزيران في سياتل، بينما تسافر باراجواي إلى سان فرانسيسكو لمواجهة تركيا.

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