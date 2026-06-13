الأردن .. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين

خبرني - يكون الطقس السبت صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 29 و20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 27 و18، وفي المرتفعات الشمالية 24 و15، وفي مرتفعات الشراة 25 و14، وفي مناطق البادية 33 و18، وفي مناطق السهول 29 و16، وفي الأغوار الشمالية 37 و21، وفي الأغوار الجنوبية 38 و25، وفي البحر الميت 38 و24، وفي خليج العقبة 39 و25 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأحد والاثنين صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.