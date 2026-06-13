سرقة معدات وأحذية نجوم منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026

خبرني - تعرضت شاحنة المبعوث اللوجستي الخاصة بالمنتخب الإنجليزي لعملية سطو جريئة وممنهجة في الولايات المتحدة الأمريكية، أسفرت عن سرقة كافة الأحذية الرياضية المخصوصة لنجوم الفريق والمعدات التدريبية الأساسية، قبيل ساعات قليلة من خوض الحصة التدريبية الأولى للفريق في مدينة كانساس سيتي، تأهبا لمواجهة منتخب كرواتيا الافتتاحية يوم الأربعاء المقبل.

وتسببت هذه الحادثة الصادمة في إرباك حسابات الجهاز الفني بقيادة الألماني توماس توخيل، مما يقطع الطريق أمام أي تقديرات عشوائية لطبيعة الاستعدادات الهادئة لمونديال لعام 2026 م عبر كافة المحاور.

وبحسب المعلومات الرسمية المكشوفة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم السبت ، فقد جرت عملية السرقة الكبرى أثناء نقل الشحنة برا من قاعدة التدريب التحضيرية في منطقة "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا إلى مقر الإقامة الرئيسي للبعثة في مجمع "سواب سوكر ويليج" (Swope Soccer Village) بولاية ميسوري.