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الفيفا يطلب إجراء تعديلات على قمصان منتخب مصر

  • 13 حزيران 2026
  • 03:33
الفيفا يطلب إجراء تعديلات على قمصان منتخب مصر

خبرني  - كشفت تقارير مصرية أن الاتحاد المحلي لكرة القدم تلقى تعليمات من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" تقضي بإجراء تعديلات على قميص منتخب "الفراعنة" قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وبحسبما ورد في التعليمات، طالب "الفيفا" بإزالة النجوم الموجودة أعلى شعار الاتحاد المصري على القميص، باعتبار أن النجوم على قمصان المنتخبات في كأس العالم تقتصر على الألقاب المحققة في المونديال فقط، وليس أي بطولات قارية أو إقليمية أخرى.

وطلب الاتحاد الدولي إزالة النجوم السبعة من قميص منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، باعتبار أن هذه النجوم تشير إلى ألقاب كأس الأمم الإفريقية.

كما شملت التعديلات المطلوبة تغيير لون أرقام قمصان لاعبي المنتخب من الذهبي إلى الأبيض، بهدف زيادة وضوح الأرقام وسهولة تمييزها أثناء المباريات والبث التلفزيوني.

وقد أوقعت قرعة مونديال 2026 المنتخب المصري في المجموعة السابعة، بجانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.

ويفتتح "الفراعنة" مشوارهم المونديالي في النسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمواجهة بلجيكا الاثنين المقبل.

ويخوض المنتخب المصري، الذي غاب عن النسخة الماضية في قطر 2022، غمار البطولة بصفته حالة فريدة في تاريخ اللعبة، فـ"الفراعنة" يمتلكون الريادة التاريخية كأول بلد عربي وإفريقي يشارك في المونديال (نسخة إيطاليا 1934)، ويفرضون هيمنة واضحة على القارة السمراء برصيد قياسي يتضمن 7 ألقاب لكأس الأمم الإفريقية.

غير أن هذا التفوق القاري يصطدم بـ"عقدة" مونديالية غريبة، إذ عجزت مصر عبر تاريخها عن تذوق طعم الفوز في النهائيات.

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