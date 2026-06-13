(مستر بيست) أول يوتيوبر يتجاوز 500 مليون مشترك

خبرني - حقق نجم "يوتيوب" الأمريكي جيمي دونالدسون، المعروف بـ"مستر بيست"، إنجازا غير مسبوق بعد أن تجاوزت قناته عتبة الـ 500 مليون مشترك، ليصبح بذلك أول صانع محتوى يلامس هذا الرقم الضخم.

وجاء هذا الإنجاز الاستثنائي تتويجا لسلسلة من الأرقام القياسية المتتالية، حيث كان "مستر بيست" قد اقترب بشدة من هذا الهدف بنهاية شهر مايو الماضي بتسجيله حوالي 494 مليون مشترك.

وتعكس إحصائيات المنصة النمو الهائل والمطرد لقناة دونالدسون، فقد شهد عام 2025 وحده إضافة 117 مليون مشترك إلى قناته، في واحد من أكثر أعوام النمو هيمنة في تاريخ يوتيوب.

ولا يزال هذا الزخم متواصلا حتى الآن، حيث تظهر البيانات أنه يكتسب في المتوسط حوالي 133 ألف مشترك جديد يوميا، ولم تقتصر هيمنة "مستر بيست" على عدد المشتركين فحسب، بل تمتد لتطابقها أرقام مشاهدة خيالية، إذ تتجاوز مشاهدات قناته الآن 129 مليار مشاهدة تراكمية عبر ما يقرب من 985 فيديو.

ويعد وصول "مستر بيست" إلى نصف مليار مشترك علامة فارقة في تاريخ صناعة المحتوى الرقمي، ويؤكد مكانته الراسخة كأكبر وأشهر صانع محتوى على مستوى العالم.

جيمي دونالدسون، يوتيوبر ورجل أعمال أمريكي تضم قناته على يوتيوب أكبر عدد من المشتركين في العالم، وهو معروف بتحدياته الكبيرة، وهداياه الضخمة، وأعماله الخيرية ذات الميزانية العالية.

بدأ مسيرته على اليوتيوب بنشر مقاطع فيديو عن الألعاب وتحديات التحمّل، وزادت شعبية حسابه بشكل كبير بفضل أعماله الخيرية وتمويل المشاريع الإنسانية، ثم توسعت مشاريعه لتشمل ألعابا تنافسية مميزة واستوديو للإنتاج وإصدار علامات تجارية خاصة به وإطلاق فعاليات خيرية.

ولد جيمي دونالدسون يوم 7 مايو 1998 في مدينة ويتشيتا الواقعة بولاية كانساس في الولايات المتحدة، ونشأ في أسرة كان فيها الأوسط بين ثلاثة إخوة، مع والدتهم التي تعمل في الخدمة العسكرية.

ومنذ صغره كان شغوفا بالألعاب والكمبيوتر، وبدأ نشر أول مقاطع الفيديو على يوتيوب عام 2012، وكان يبلغ من العمر 13 عاما.