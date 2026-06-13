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بالفيديو .. حريق في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلاديش

  • 13 حزيران 2026
  • 03:05
بالفيديو حريق في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلاديش

خبرني  - اندلع حريق في أحد مخيمات اللاجئين الروهينغا بمنطقة كوكس بازار في بنغلاديش (مخيم كوتوبالونغ)، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب، وفق مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو اشتعال النيران في مساكن مؤقتة داخل المخيم، فيما لم ترِد على الفور تفاصيل دقيقة عن حجم الخسائر أو الإصابات، بحسب الجزيرة.

 

 

ويأتي ذلك في ظل تكرار حوادث الحرائق في مخيمات الروهينغا، حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ في مساكن هشّة مصنوعة من ألواح البولي إيثيلين وأعمدة الخيزران، مما يجعلها عرضة للاشتعال السريع.

ويعاني اللاجئون أوضاعاً إنسانية صعبة مع محدودية فرص التعليم والعمل. وبينما تصنّف الأمم المتحدة الروهينغا باعتبارها "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم"، تعتبرهم ميانمار مهاجرين غير نظاميين قدموا من بنغلاديش.

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