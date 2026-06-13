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  • مسؤول أمريكي: نتنياهو فوجئ بإعلان ترمب التوصل إلى اتفاق مع إيران

مسؤول أمريكي: نتنياهو فوجئ بإعلان ترمب التوصل إلى اتفاق مع إيران

  • 13 حزيران 2026
  • 01:52
مسؤول أمريكي نتنياهو فوجئ بإعلان ترمب التوصل إلى اتفاق مع إيران

خبرني - كشف مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي جرى الخميس الماضي، بأن الاتفاق مع إيران "رائع" وأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب.

وبحسب ما نقله موقع "أكسيوس"، قال ترمب لنتنياهو إنه يتوقع إبرام اتفاق مع إيران خلال أيام، فيما بدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أدرك خلال الاتصال أنه لا يستطيع منع واشنطن من المضي قدماً نحو التوصل إلى الاتفاق.

وأشار المسؤول إلى أن منشور ترمب الذي أعلن فيه التوصل إلى اتفاق مع إيران فاجأ نتنياهو، الذي أكد بدوره للرئيس الأمريكي ثقته به لضمان معالجة الهواجس المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن نتنياهو وجد نفسه بعيداً عن كواليس المفاوضات، ما دفعه إلى التواصل مع حلفاء في واشنطن للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مسار الاتفاق.

وأكد المسؤول أن البيت الأبيض واثق من أن إسرائيل ستوافق في نهاية المطاف على وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن أي إطلاق للصواريخ من جانب حزب الله على إسرائيل، مع استمرار إيران في تسليحه، سيُعد انتهاكاً للاتفاق.

كما أوضح أن ترمب منع نتنياهو في اللحظات الأخيرة من تنفيذ ضربات واسعة تستهدف البنية التحتية ومنشآت الطاقة في إيران، لافتاً إلى أن بعض الأوساط في واشنطن تعتقد أن نتنياهو قد يلعب دوراً معرقلاً للاتفاق حتى في حال إبرامه.

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