ماسك أول أول تريليونير في التاريخ

خبرني - ارتفع سهم شركة سبايس إكس بشكل ملحوظ في بورصة نيويورك الجمعة خلال طرحها الأولي للاكتتاب العام، مما رفع ثروة رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، إلى مستويات قياسية، ليصبح أول شخص يتجاوز عتبة التريليون دولار.

وقرابة الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر السهم 167.95 دولارًا، بزيادة قدرها 24% عن سعر الطرح الأولي.

ويؤكد ذلك حماسة المستثمرين الكبيرة لهذا الاكتتاب الاستثنائي، الذي جمع ما لا يقل عن 75 مليار دولار لشركة سبايس إكس، أي ثلاثة أضعاف الرقم القياسي الذي حققته شركة النفط السعودية أرامكو منذ عام 2019.

وفي وقت سابق الجمعة، أكد إيلون ماسك عزمه إرسال بشر إلى المريخ، وذلك قبيل إطلاق شركته سبايس إكس أكبر اكتتاب عام أولي بالبورصة في التاريخ.

وقال ماسك من مقر سبايس إكس في تكساس "ترغب سبايس إكس بنقلكم إلى القمر، وإلى المريخ على المدى البعيد، وإلى أبعد من ذلك، وأنا واثق من أننا سنحقق ذلك بفضل الفريق الرائع هنا في سبايس إكس".

وأطلقت شركة سبايس إكس المتخصصة في مجال الطيران والفضاء الجمعة أكبر اكتتاب عام أولي بالبورصة في التاريخ.

وقال آدم إنيس (35 عاما)، وهو مستشار إدارة الثروات، "سأشتري سهما فور طرحه للاكتتاب العام، لأرى كيف ستسير الأمور. الناس يريدون أن يكونوا جزءا مما يبنيه إيلون ماسك".

ومثله، تجمع نحو مئة شخص صباح الجمعة أمام مباني ناسداك في ساحة تايمز سكوير في نيويورك، حيث عُرضت إعلانات شركة سبايس إكس على شاشات عملاقة.

وأكدت سبايس إكس الخميس أن هدفها من الاكتتاب هو جمع 75 مليار دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الرقم القياسي الحالي لأكبر اكتتاب عام أولي في البورصة، وتحمله راهنا مجموعة أرامكو السعودية النفطية العملاقة التي جمعت 25,6 مليار دولار في عام 2019.

من جهتها، لم تستبعد الرئيسة والمديرة التنفيذية لسبايس إكس غوين شوتويل احتمال حدوث اندماج بين سبايس إكس وتسلا، اللتين يديرهما ماسك.

وقالت "من الواضح أن هناك تكاملا بين تسلا وسبيس إكس، (...) وتقاطعا في ما نسعى إلى تحقيقه".

انتقادات لا تغيّر التوقعات

وبلغت ثقة سبايس إكس بنفسها درجة أنها خصصت حصة كبيرة من الأسهم الجديدة للمستثمرين الأفراد، المستعدين لضخ ما يصل إلى مئة مليار دولار لشراء هذه الأوراق المالية، بحسب وكالة بلومبرغ.

فكثير من هؤلاء مقتنعون بصوابية رؤية إيلون ماسك القائمة على جعل المجموعة تكتلا متعدد الأوجه، يرى البعض أنه يفتقر إلى التجانس، يجمع بين الصواريخ الفضائية والذكاء الاصطناعي والرقائق والإنترنت عبر الأقمار الصناعية وشبكة للتواصل الاجتماعي.

لكنّ نموّ هذه المجموعة تباطأ العام الماضي، وخسرت نحو خمسة مليارات دولار عام 2025، نتيجة استثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ورأى جاي ريتر أن "الحسابات وحدها لا يمكن أن تُبرِّر مثل هذه القيمة السوقية (...) لكنّ السوق لم تكن لتفعل ذلك لو لم تكن تؤمن، ولو بالحد الأدنى، بالتوقعات المتفائلة" لسبايس إكس.

فما يبيعه إيلون ماسك للمستثمرين، يتجاوز بكثير الأنشطة المربحة أصلا في الوقت الراهن، كصاروخ فالكون أو شبكة الإنترنت ستارلينك، إذ هو عبارة عن إمكانات وأسواق لم تُولد بعد، كسوق مراكز البيانات في الفضاء.

ولا توجد أي شركة أخرى بهذا الحجم تتحدث عن استيطان القمر أو المريخ كما تفعل سبايس إكس.

ووصف محللو "وِدبوش سيكيوريتيز" إدراج سبايس إكس في البورصة بأنه "لحظة مهمة لقطاع التكنولوجيا بالمعنى الواسع، في وقت تدخل فيه ثورة الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة".

ودعت السناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن الأربعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى تعليق هذا الاكتتاب ريثما تُجرى عمليات تحقق للتأكد من عدم تعرّض المستثمرين للاحتيال.

ورأى نبيل أحمد، من منظمة أوكسفام في الولايات المتحدة، أن "امتلاك شخص واحد ألف مليار دولار أمر لا يتعارض فقط مع الاقتصاد العادل، بل أيضا مع الديمقراطية السليمة".

ونصب معارضون الخميس أمام مقر بورصة ناسداك مجسما هوائيا ضخما يبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار لرجل بدين بملامح رجل الأعمال.

وندّد هؤلاء باستخدام برنامج غروك للذكاء الاصطناعي التابع لمنصة إكس لإنتاج صور لنساء وأطفال شبه عراة، تُنشر على الشبكة الاجتماعية.

وفي مطلع كانون الثاني، وتحت الضغط، تعهّدت المنصة بمنع إنشاء هذا النوع من المحتويات، غير أن عددا من المراقبين أثبتوا أن ذلك ما يزال ممكنا.

ولكن ما مِن عامل كفيل بتعكير صفو النجاح المتوقَع أن يحققه ماسك الجمعة، وحتى الانتقادات لمواقفه اليمينية المتطرفة لا يمكن أن تحدّ منه.