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أسعار النفط تقترب من أدنى مستوياتها منذ شهرين مع ترقب اتفاق أمريكي إيراني

  • 12 حزيران 2026
  • 23:56
أسعار النفط تقترب من أدنى مستوياتها منذ شهرين مع ترقب اتفاق أمريكي إيراني

خبرني - انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين تقريبا في ظل إعلان مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عن اقترابهم من التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تراجعت ​العقود الآجلة لخام "برنت" 3.77% إلى86.97 دولار للبرميل، وانخفض ‌سعر خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 3.75% إلى 84.42 دولار. وسجل كلا العقدين أدنى مستوياتهما منذ 17 أبريل.

وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة "برايس فيوتشرز" إن الأسواق باتت ترى أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أصبح أقرب، وسط توقعات بإمكانية توقيع مذكرة تفاهم لوقف الحرب في الخليج خلال أيام، ربما الأحد، مع ترجيح اختيار جنيف مكانا للتوقيع.

ونقلت "رويترز" عن مصدر غربي أن الاتفاق المحتمل قد يساهم في إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، بينما نفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية هذه التكهنات نقلا عن مصدر قريب من المفاوضات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى ضربات أعلن تنفيذها، مشيرا إلى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، وأن اتفاقا بشأن المضيق قد يتم قريبا.

وأوضحت وكالة "مهر" الإيرانية أن المفاوضات النهائية ستتناول القضايا النووية والاقتصادية، مع استبعاد ملف البرنامج الصاروخي، فيما ذكرت وكالة "إرنا" أن المحادثات النووية ستجرى خلال 60 يوما من توقيع مذكرة التفاهم.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى "بي.في.إم أويل أسوشيتس"، إن أخبار المفاوضات تدفع الأسواق مجددا، مع تنامي الثقة بإمكانية التوصل لاتفاق وفتح المضيق، لكنه حذر من أن انخفاض مخزونات النفط قد يبقي المخاطر قائمة، إذ يحتاج استئناف الإمدادات إلى وقت للوصول إلى الأسواق.

وكانت إيران قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط. كما أفادت وسائل إعلام رسمية بأن القوات الإيرانية منعت ناقلة نفط من العبور لعدم وجود تنسيق مسبق وحصولها على ترخيص للمرور.

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