الصفدي يتلقى اتصالا من نظيره القطري بحثا فيه جهود الوساطة بين أميركا وإيران

خبرني - ‏تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالًا هاتفيًّا الجمعة من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

‏وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما بحثا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعربا عن ارتياحهما البالغ للتقدّم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، والتطلع إلى توقيع الجانبين الأميركي والإيراني على الاتفاق قريبًا.

‏وأكّد الصفدي والشيخ محمد دعمهما الكامل للجهود المستمرة لمعالجة كافة القضايا عبر الحوار والوسائل السلمية، لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.