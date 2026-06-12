هل تأكل بسرعة؟ احذر من ارتفاع مفاجئ في سكر الدم

خبرني - تشير أبحاث حديثة إلى أن سرعة تناول الطعام قد تؤثر بشكل مباشر في مستويات السكر بالدم، إذ ترتبط الوجبات السريعة بارتفاعات مفاجئة في الجلوكوز مقارنة بتناول الطعام بوتيرة أبطأ.

وأظهرت دراسات أن الأشخاص الذين ينهون وجباتهم خلال أقل من 10 دقائق يواجهون ارتفاعات أكبر وتقلبات أكثر في مستويات السكر بعد الأكل، بينما يساعد تناول الوجبة خلال 20 إلى 30 دقيقة على تحسين استجابة الجسم وتنظيم مستويات الجلوكوز.

ويرجح الباحثون أن السبب يعود إلى عدة عوامل، أبرزها عدم منح الجسم الوقت الكافي لإرسال إشارات الشبع إلى الدماغ، ما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الطعام والسعرات الحرارية. كما أن تناول الطعام بسرعة يقلل من عملية المضغ، وهي مرحلة مهمة من الهضم تبدأ في الفم وتساعد على تكسير الكربوهيدرات تدريجياً.

ويؤكد الخبراء أن المضغ الجيد وتناول الطعام ببطء لا يساهمان فقط في استقرار مستويات السكر، بل يساعدان أيضاً على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناولة، ما قد يدعم التحكم في الوزن ويحسن صحة القلب.

كما ربطت دراسات بين الأكل السريع وارتفاع الدهون الثلاثية وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد، ما يزيد من أهمية تعديل هذه العادة اليومية.

وللحد من ارتفاعات السكر في الدم، ينصح المختصون بالتركيز على الأطعمة الغنية بالألياف، وتقليل الكربوهيدرات المكررة، وتناول البروتينات والدهون الصحية، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام، خاصة بعد الوجبات.

ويشدد الخبراء على أن تغيير وتيرة تناول الطعام قد يكون خطوة بسيطة، لكنها فعالة في دعم الصحة العامة وتحسين التحكم بمستويات السكر في الدم، خصوصاً لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بالسكري أو المصابين به بالفعل.