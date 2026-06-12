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ميتا تطلق ميزات وتجارب تفاعلية ذات الطابع الكروي عبر منصاتها المختلفة

  • 12 حزيران 2026
  • 21:19
ميتا تطلق ميزات وتجارب تفاعلية ذات الطابع الكروي عبر منصاتها المختلفة

خبرني - أعلنت شركة ميتا اليوم إطلاق مجموعة جديدة من الميزات والتجارب التفاعلية ذات الطابع الكروي عبر منصاتها المختلفة، تزامنا مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بهدف تعزيز تفاعل المستخدمين مع الحدث العالمي وتطوير تجربة متابعة المباريات من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومحتوى مباشر عبر تطبيقات إنستغرام وفيسبوك وواتساب وثريدز وماسنجر.

وقالت الشركة، في بيان، إن هذه التحديثات تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توفير تجربة رقمية أكثر تفاعلا، عبر دمج المحتوى الرياضي بالتقنيات الذكية والخصائص الاجتماعية داخل منصاتها المختلفة.

وشملت التحديثات على منصة ثريدز إضافة ميزة المحادثات المباشرة التي تتيح للمستخدمين المشاركة في نقاشات فورية قبل المباريات وأثناءها وبعدها، بمشاركة شخصيات رياضية ومحللين وصناع محتوى، إلى جانب إطلاق مجتمع مخصص لكرة القدم يتضمن نتائج المباريات وتحليلات ما بعد اللقاءات.

أما على منصة إنستغرام، فستطلق الشركة مركزا خاصا بالمونديال يضم مقاطع “ريلز” والقصص والمحتوى المرتبط بالمنتخبات الوطنية، فضلا عن ميزة صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم “Goal” تضيف مؤثرات بصرية وصوتية مستوحاة من أجواء الملاعب عند إرسال الرسائل الصوتية، إلى جانب خاصية “Wear It” المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وفي منصة فيسبوك، سيتمكن المستخدمون من تفعيل “وضع كرة القدم” عبر النقر المزدوج على شعار التطبيق، بما يوفر تجربة تفاعلية مخصصة للبطولة. كما سيتلقى مستخدمو تطبيق ماسنجر تحديثات مباشرة لأحداث المباريات، تشمل الأهداف والبطاقات وأبرز اللقطات داخل المحادثات الجماعية، مع إتاحة خلفيات وملصقات خاصة بالمونديال.

وشهد تطبيق واتساب بدوره إضافة تأثيرات جديدة لمكالمات الفيديو، وحزم ملصقات خاصة بالبطولة، إلى جانب دليل كروي يتضمن نتائج المباريات ومعلومات عن المنتخبات المشاركة.

وفي إطار تعزيز أمن المستخدمين، أوضحت ميتا أنها كثفت إجراءات الحماية عبر منصاتها للحد من محاولات الاحتيال والتصدي للمحتوى المسيء خلال فترة البطولة، مع توفير تنبيهات وإرشادات أمنية للمستخدمين.

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