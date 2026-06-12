الصحة توضح حول آلية مستشفيات البشير الجديدة لتنظيم مواعيد العيادات

خبرني - تبدأ مستشفيات البشير اعتبارا من الأحد بتطبيق آلية جديدة لإعادة ترتيب مواعيد العيادات الخارجية الصباحية، بما يسهم في تحسين رحلة المريض داخل المستشفى وتوزيع أعداد المراجعين على فترات الدوام المختلفة، وذلك ضمن خطة تنفذها وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية، وفقا للناطق باسم وزارة الصحة، سعد العامور.

وقال العامور، الجمعة، لقناة المملكة، إنّ الآلية الجديدة جاءت بتوجيه مباشر من وزير الصحة إبراهيم البدور، بعد زيارات ميدانية نفذها وفرقا مختصة من الوزارة للاطلاع على واقع الخدمات الصحية، حيث تم التوجيه بإعداد خطة تهدف إلى تحسين رحلة المريض وتوزيع المراجعين على ساعات الدوام المختلفة.

وأوضح أن تسجيل المرضى سيبدأ اعتبارًا من الساعة 7 صباحا بدلا من الساعة 8، لإتاحة المجال أمام المراجعين لإنجاز إجراءات التسجيل مبكرا، مع إعطاء الأولوية لكبار السن والمرضى الموقوفين أمنيا.

وأضاف أنّ الفترة من الساعة 8 صباحا وحتى 10 صباحا ستخصص للمرضى الجدد الذين يراجعون العيادات لأول مرة، فيما ستكون الفترة من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا مخصصة للمرضى المراجعين لمتابعة العلاج والخطط العلاجية.

وأكد أن جميع الفئات المرضية ستحصل على مواعيدها دون استثناء، إلا أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بمرضى القلب والسرطان وحالات الاشتباه بالسرطان، حيث يتم تقييم هذه الحالات في اليوم نفسه من خلال العيادات المختصة.

وأشار العامور إلى أن المختبرات وأقسام الأشعة ستبدأ عملها أيضًا اعتبارًا من الساعة 7 صباحا ضمن جداول دوام مرنة، بما ينسجم مع تطبيق الآلية الجديدة.

وبين أن توزيع المرضى على فترتين زمنيتين، من 8 حتى الـ10 صباحا، ومن الـ10 صباحا حتى الـ12 ظهرا، يهدف إلى الحد من الازدحام الذي كان ينتج عن حضور جميع المراجعين في توقيت واحد.

"وتعتمد الوزارة بشكل مستمر على التغذية الراجعة من المستشفيات والمراجعين"، وفقا للعامور الذي أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق مبادرات لمعالجة الاكتظاظ، من بينها تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية المحيطة بمستشفى البشير، وتطبيق تجربة مماثلة في محافظة الزرقاء شملت 5 مراكز صحية محيطة بمستشفى الأمير فيصل الحكومي ومستشفى الزرقاء الحكومي.

ولفت إلى أن آلية تنظيم المواعيد سبق تطبيقها في مستشفى الأمير حمزة مع مراعاة خصوصية كل مستشفى، وستبدأ مستشفيات البشير بتطبيقها اعتبارًا من الأحد، على أن يجري تعميمها لاحقًا في مستشفيات ومحافظات أخرى.

وأكد العامور أن مراجعي العيادات للأسبوع المقبل تم إشعارهم بمواعيدهم الجديدة من خلال رسائل نصية قصيرة، تتضمن أوقات مراجعتهم، كما خصصت مستشفيات البشير خطًا ساخنًا للرد على الاستفسارات المتعلقة بالمواعيد والرسائل النصية.

وأشار العامور إلى أن هذه الآلية ستسهم في التخفيف من الازدحام والاكتظاظ الذي تشهده العيادات، مبينًا أن مستشفيات البشير تستقبل يوميًا نحو 6500 مراجع، وتضم ما يقارب 140 غرفة عيادة لفحص المرضى وتقديم العلاج لهم وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.