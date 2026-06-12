تحذير للأردنيين من فرق الحرارة بين النهار والليل

خبرني - شهد الاردن نهار اليوم أجواءً معتدلة الحرارة في مختلف المناطق، حيث لامست درجات الحرارة العظمى حاجز 30 درجة مئوية في العاصمة عمّان، مع أجواء ربيعية مائلة للحرارة خلال ساعات النهار.

وبحسب ما أورد موقع طقس العرب، تشير آخر القراءات الجوية إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، لتصبح الأجواء باردة نسبيًا، خاصة أثناء ساعات الليل المتأخرة وفترة الفجر والصباح الباكر، لا سيما فوق المرتفعات الجبلية.

وتُظهر التوقعات وجود فوارق حرارية كبيرة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى قد تصل إلى نحو 15 درجة مئوية، الأمر الذي يستوجب الانتباه وارتداء معطف خفيف إلى متوسط، خصوصًا لسكان المرتفعات الجبلية العالية والمناطق السهلية خلال ساعات الليل والفجر.

وخلال يومي السبت والأحد تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف، وتكون حول المعدل إلى أقل بقليل، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في عموم المناطق، مع أجواء لطيفة بوجه عام، وتميل للبرودة في بعض المناطق أثناء الليل المتأخر والصباح الباكر.