خبرني - تلقى منتخب اليابان ضربة موجعة قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بعدما أعلن قائده واتارو إندو انسحابه من قائمة الفريق المشاركة في البطولة إلى جانب قراره اعتزال اللعب الدولي.

قائد اليابان ينسحب من قائمة منتخب بلاده في كأس العالم ويعلن اعتزاله اللعب الدولي

وجاء القرار المفاجئ قبل يومين فقط من المباراة الافتتاحية لليابان أمام هولندا في مونديال 2026، بعدما فشل لاعب وسط ليفربول في التعافي الكامل من الإصابة.

وتعرض إندو للإصابة خلال مباراة فريقه ليفربول ضد سندرلاند في 11 فبراير الماضي، والتي كانت آخر مباراة له مع ناديه هذا الموسم.

وعاد إندو إلى الملاعب بعد غياب، ليشارك في 45 دقيقة خلال مباراة ودية استعدادية لكأس العالم، والتي انتهت بفوز منتخب بلاده على إيسلندا 1-0، إلا أن تعافيه لم يتقدم كما كان مأمولا.

وقال إندو عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة: "سأغادر تشكيلة المنتخب الياباني المشاركة في كأس العالم. منذ إصابتي، بذلت قصارى جهدي، لذا لا أشعر بأي ندم".

وتابع "بالتأكيد، هناك شعور بالحزن لعدم تمكني من المشاركة في هذه البطولة، ولكن الأهم من ذلك، أنني فخور بأننا بعد مونديال قطر، تطورنا كفريق واحد، وهو ما حرصت على تحقيقه كقائد، وتمكنا من جعل هدف الفوز بكأس العالم هدفا أساسيا في أحاديثنا".

وأردف "قررت الاعتزال الدولي بعد هذه البطولة. لذا، من الآن فصاعدا، سأشجع المنتخب الياباني كمشجع. في المستقبل، سيأتي يوم لا محالة سيفوز فيه المنتخب الياباني بكأس العالم".

وأكمل "ولتحقيق تلك اللحظة في هذه البطولة، فلنوحد جهود اليابان ونتحدى كأس العالم في أمريكا الشمالية والوسطى معا!".

ويستهل المنتخب الياباني مشواره في مونديال 2026 بمواجهة هولندا بعد غد الأحد ضمن منافسات المجموعة السادسة، قبل أن يلتقي تونس بعد 6 أيام، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة السويد في 25 يونيو.