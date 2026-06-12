رويترز: قد يتم توقيع مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب بحلول يوم الأحد

خبرني - أكد مصدر غربي لوكالة "رويترز" أن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب قد يتم بحلول يوم الأحد، مضيفا أن جنيف هي المكان ‌المرجح لعقد المفاوضات.

وقال المصدر إن نص المذكرة لا يزال قيد الإعداد، وإن إيران تتمسك بموقفها بأن الاتفاق يجب أن ينهي القتال في لبنان، حيث تخوض إسرائيل معارك ضد "حزب الله".

وأضاف أن الهدف كان هو الانتهاء من صياغة النص بحلول غد السبت كي يتسنى توقيع الاتفاق بحضور جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد مكان بعد، ولكن جنيف هي المكان ​الأكثر ترجيح.

وأكدت مصادر لموقع "أكسيوس" في وقت سابق أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تنص على إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم، وتخفيف العقوبات عن إيران مقابل التزامها ببنودها.

ووفقا للموقع فإن مذكرة التفاهم ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك في لبنان، وستعقد خلال هذه الـ60 يوم مفاوضات نووية. ويتضمن النص إطارا لمعالجة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، مع العلم أن أي إجراء بشأن البرنامج النووي الإيراني سيعتمد على اتفاق ثان أكثر تفصيلا.

وأفاد ترامب، مساء أمس الخميس، بأنه تم التوصل إلى تسوية عادلة للحرب مع إيران، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاق في أوروبا سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة بحضور نائبه جي دي فانس. ولفت ترامب إلى أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق.