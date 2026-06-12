سبب ظهور لابوبو في حفل افتتاح كأس العالم 2026

خبرني - في مشهد لفت انتباه جماهير كرة القدم حول العالم سجلت شخصية "لابوبو" الشهيرة حضورا غير متوقع في حفل افتتاح كأس العالم 2026.

ظهرت شخصيتان من "لابوبو" بزي كروي داخل مراسم الافتتاح التي أقيمت في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وسط تفاعل واسع من الجماهير والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي،

ويأتي هذا الظهور ضمن شراكة رسمية بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة "بوب مارت" المالكة للعلامة التجارية وهي المرة الأولى التي يتعاون فيها "فيفا" مع شخصية من عالم الألعاب والمجسمات القابلة للجمع ضمن منتجات كأس العالم الرسمية.

وتعد "لابوبو" واحدة من أكثر الشخصيات انتشارا في عالم الألعاب القابلة للجمع خلال السنوات الأخيرة، إذ نجحت في بناء قاعدة جماهيرية عالمية واسعة، مستفيدة من حضورها القوي على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الواقعة لتضيف فصلا جديدا إلى الجدل الذي رافق النسخة الحالية من كأس العالم منذ فترة ما قبل انطلاقها في ظل الانتقادات المتعلقة بالجوانب التنظيمية واللوجستية للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.