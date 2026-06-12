الاستاذ الدكتور احمد السقرات.. مبارك تخرج ابنتكم الدكتورة آية من كلية الطب في جامعة مؤتة

خبرني - الحمدلله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

الحمدلله الذي ما انتهى درب ولا ختم جهد ولا تم سعي الا بفضله ومنه وتوفيقه تتحقق كل المقاصد والغايات ، تتقدم عائلة المرحوم بإذنه تعالى الاستاذ يحيى إمحمد السقرات من ابنة شقيقهم الاستاذ الدكتور احمد( الدكتورة آية ) بمناسبة تخرجها من كلية الطب في جامعة مؤتة وفي هذا المقام ندعو الله أن يجعل النجاح والتوفيق حليفها في كافة مراحل مسيرتها المهنية والعلمية القادمة وأن يجعلها من الطبيبات الناجحات والمتميزات على الصعيد المهني والعلمي وأن يبارك لها في علمها وأن ينفع بها وبعلمها الامة العربية والاسلامية انه واي ذلك والقادر عليه.