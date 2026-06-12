ترمب يكذب إيران !

خبرني - قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إنّ الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابيا.

وبين ترامب في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنّ ما صرح به الإيرانيون بما في ذلك بيانهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل إلى اتفاق لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضح أنّ الإيرانيين يفتقرون إلى النزاهة في التعامل ولا يوجد لديهم ما يسمى التعامل بحسن نية.

وعن الهجوم الإيراني بالمسيرات الليلة الماضية على سفن هندية خلال مغادرتها مضيق هرمز أكد ترامب انه تم إحباطه وهو غير مقبول