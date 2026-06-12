الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة المغرب والبرازيل في كأس العالم

خبرني - يستعد منتخب المغرب لافتتاح مشواره في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك بمواجهة من العيار الثقيل أمام البرازيل.

ونجح المنتخب المغربي في تحقيق إنجاز تاريخي خلال مشاركته الماضية في نسخة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر بعد الوصول للمربع الذهبي كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى تلك المرحلة.

ويلعب أسود الأطلس في المجموعة الثالثة بنسخة 2026 بجانب منتخبات البرازيل وإسكتلندا وهايتي.

وتعيد تلك المواجهة للأذهان اللقاء الوحيد الذي جمع بين المنتخبين في بطولة كأس العالم 1998 في فرنسا.

وفاز وقتها المنتخب البرازيلي على حساب المغرب بنتيجة 3-0 بثلاثية رونالدو وريفالدو وبيبيتو.

وتشهد المواجهة المرتقبة بين منتخبي المغرب والبرازيل صراعات عديدة بين نجوم المنتخبين.

ويملك أسود الأطلس العديد من النجوم مثل أشرف حكيمي، وإبراهيم دياز، وإسماعيل الصابيري، وأيوب بوعدي، كما أن منتخب البرازيل لديه كوكبة من العناصر المميزة مثل كاسيميرو، وفينيسيوس جونيور، ورافينيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة الواحدة صباح الأحد المقبل بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق محمد بركات.