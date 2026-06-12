ماجد عبدالمجيد الموانيس (ابو مهدي).. مبارك تخرج ابنتك شيماء من جامعة موتة - كلية الطب والجراحة

(يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ )

خبرني - يتقدم الاهل والاصدقاء والاقارب بأسمى أيات التهنئة والتبريك الى الخال الغالي ماجد عبدالمجيد الموانيس ابو مهدي

بمناسبة تخرج ابنته شيماء من (جامعة موته كلية الطب والجراحة)

هذا الإنجاز ثمرة سنوات من الجهد والدعم والتشجيع، وهو مصدر فخر وسعادة

نسأل الله أن يبارك لها في علمها وعملها، وأن يجعلها من الأطباء الناجحين الذين ينفعون الناس بعلمهم، وأن يديم عليكم الأفراح والنجاحات

ألف ألف مبارك، وعقبال أعلى المراتب والإنجازات.