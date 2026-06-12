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  • في كندا.. هيئة تنشيط السياحة تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة وذكرى الجلوس الملكي ويوم الجيش

في كندا.. هيئة تنشيط السياحة تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة وذكرى الجلوس الملكي ويوم الجيش

  • 12 حزيران 2026
  • 16:54
في كندا هيئة تنشيط السياحة تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة وذكرى الجلوس الملكي ويوم الجيش

خبرني - نظمت هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع السفارة الأردنية في اوتوا وبرعاية سفيرة المملكة لدى كندا صباح الرافعي حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة وذكرى الجلوس الملكي ويوم الجيش.

وحضر الحفل وزير الرياضة الكندي آدم فان كوفردن و مسؤولين كنديين وأعضاء من البرلمان ومجلس الشيوخ ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى كندا، وممثلين عن قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة والثقافة والاعلام.

والقت الرافعي كلمة خلال الحفل اكدت فيها ان الاستقلال يمثل مسيرة صمود و إنجاز وتحديث وتطوير شهده الأردن على مدى ثمانية عقود بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. 

وتضمن الحفل فقرات ابرزت الجوانب الثقافية والتراثية و السياحية الأردنية، اضافة لعرض فيديو ترويجي سلط الضوء على عوامل جذب السياحة في المملكة و المشاركة التاريخية لمنتخب النشامى.

واحتفاء بمناسبة الاستقلال كان قد اقيم حفل رفع العلم الاردني في مبنى بلدية مدينة اوتاوا يوم  ٢٥/٥/٢٠٢٦ وذلك بحضور عمدة مدينة اوتاوا اضافة لرؤساء البعثات الدبلوماسية واعضاء في البرلمان الكندي بالإضافة لابناء الجالية الأردنية. كما قامت بلدية اوتاوا باضاءة شلالات نياجارا بألوان العلم الأردني في مساء ذات اليوم، وحضر عدد من أبناء الجالية الأردنية من مدينة ميسيساغا إلى الموقع للمشاركة في  الفعالية التي تخللها عروض دبكة وأهازيج وطنية.

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