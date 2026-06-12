*
الجمعة: 12 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

عطل يضرب فيسبوك وماسنجر وانستجرام في الأردن وعدة دول

  • 12 حزيران 2026
  • 16:51
عطل يضرب فيسبوك وماسنجر وانستجرام في الأردن وعدة دول

خبرني - تعرضت تطبيقات ومواقع فيس بوك وماسنجر وانستجرام لخلل تقني مفاجئ، اليوم الجمعة، في الأردن وبعض دول المنطقة حيث تعذر وصول العديد من المستخدمين إلى حساباتهم أو استخدام بعض خدماته بشكل طبيعي. 

وأفاد مستخدمون بظهور رسائل بـ يرجى التحديث لإعادة المحاولة، مع توقع بحل المشكلة قريبا، وذلك عند محاولة تسجيل الدخول أو تصفح المنصة، إضافة إلى بطء في تحميل الصفحات وتعطل بعض الميزات.

ولم يعرف حتى الآن ان كان العطل عالميا ام يقتصر على دول المنطقة.

ولم تصدر الشركة المالكة للمنصة أي بيان رسمي حتى اللحظة بشأن طبيعة العطل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الاردن : اتاحة معرفة علامات طلاب المدارس عبر سند
الاردن : اتاحة معرفة علامات طلاب المدارس عبر سند
  • 2026-06-12 15:51
اعتبارا من الأحد.. ترتيبات جديدة لمواعيد عيادات البشير
اعتبارا من الأحد.. ترتيبات جديدة لمواعيد عيادات البشير
  • 2026-06-12 14:24
أمريكا تحاكم مهندسا إيرانيا متهما بهجوم مسيرة على قاعدة اميركية بالأردن
أمريكا تحاكم مهندسا إيرانيا متهما بهجوم مسيرة على قاعدة اميركية بالأردن
  • 2026-06-12 12:27
أجواء صيفية معتدلة في الأردن حتى الاثنين
أجواء صيفية معتدلة في الأردن حتى الاثنين
  • 2026-06-12 08:18
7 أردنيين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة التسويق لعام 2026 - صور
7 أردنيين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة التسويق لعام 2026 - صور
  • 2026-06-12 00:42
للمرة الثانية خلال العام .. هيفاء تغني بالاردن في ( ليلة طاقة )
للمرة الثانية خلال العام .. هيفاء تغني بالاردن في ( ليلة طاقة )
  • 2026-06-11 20:56