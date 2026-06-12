كأس الملك... بدلاً من المرحلة الثالثة من دوري المحترفين

خبرني - على غرار كثير من دول العالم اتساءل دائماً، لماذا تخلو أجندة اتحاد كرة القدم من بطولة (كأس الملك)، والتي لا تكاد دولة الا وتقيمها واحياناً بمسميات مختلفة.

أعتقد أنه وبعد قرار الاتحاد بجعل بطولة الدرع لغير الفريق الأول... فلقد أصبح من الأهمية الاستعاضة عنها ببطولة انتظرناها طويلا وما نزال (كأس الملك) ، على ان تُلغى الجولة الثالثة من دوري المحترفين والتي جربناها في الموسم الماضي فلم تؤتِ أُكُلها ، بل إنها انعكست سلبياً على العديد من الفرق وبخاصة تلك التي رأت نفسها في وسط الترتيب فتساوت عندها الألوان، فلا هي بالمنافِسة، ولا المهدَّدة!. فزال الحافز وتدنى المستوى وهذا امر متوقع.

وهنا الشاهد : فلقد عشنا والحمد لله موسماً كروياً محتدِماً _ لحسن حظ النشامى _ وعلى غير العادة بين أربعة فرق ولم يُحسم الدوري الا في المباراة الأخيرة من عمره ، اقول إن حصد فريق واحد لجميع البطولات (الحسين /إربد) _ ماشا الله _ جعل الأمر يبدو وكأنه لا يوجد في الساحة غيره، والحقيقة غير ذلك فكما أشرت سابقا فلقد تداور على الصدارة ثلاثة فرق(الرمثا، الفيصلي ، الحسين /إربد) ، وهذا يعني انه لوجدت بطولة كأس الملك، فلربما حازها فريق آخر تكون بمثابة إنقاذ الموسم ، (حفظ ماء الوجه).

وفي الوقت نفسه تحظى فرق دوري المحترفين بعدد أكبر من المباريات قد تساوي وربما تزيد على تلك التي لعبت في الدوري الماضي (سبعاً وعشرين جولة) . في دوري الثلاث مراحل.

عاش الملك ... ومرحى لكأس الملك.