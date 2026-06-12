رسالة إلى أبو المجد

بكل فخر واعتزاز، أتوجه إلى أخي الغالي الدكتور العميد عماد ماجد الذيب (أبو المجد) بأسمى مشاعر التقدير والعرفان، بمناسبة إحالته إلى التقاعد بعد مسيرةٍ مشرّفة وحافلة بالعطاء والإنجاز في جهاز الدفاع المدني.

لقد كنتَ على الدوام مثالاً للرجل المخلص في أداء واجبه، وحملتَ المسؤولية بأمانة واقتدار، فاستحققتَ احترام الجميع ومحبتهم. وما وصلتَ إليه من مكانةٍ طيبة لم يكن إلا ثمرة سنوات طويلة من العمل الجاد والخلق الرفيع وخدمة الوطن بكل إخلاص.

أخي أبو المجد، إن التقاعد ليس نهاية العطاء، بل بداية مرحلة جديدة تضاف إلى سجلٍ مشرّف من الإنجازات والمواقف النبيلة التي ستبقى شاهدة على مسيرتك الوطنية والإنسانية. نفخر بك اليوم كما افتخرنا بك طوال سنوات خدمتك، ونعتز بما قدمته لوطنك ومؤسستك ولجميع من عرفوك عن قرب.

أسأل الله أن يديم عليك الصحة والعافية والتوفيق، وأن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتك، وأن يحفظ الأردن قيادةً وشعباً، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الامين.

محمد الذيب