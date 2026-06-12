مصر.. قرار ضد البلوغر (بيغ ياسمين) لتشبهها بالرجال

خبرني - أمرت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال في مصر، بإحالة البلوغر المعروفة باسم "بيغ ياسمين"، إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية والتشبه بالرجال.

النيابة العامة كانت قررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، بعد قيام دفاع بيغ ياسمين بالدفع ببطلان التحريات وعدم وجود تقارير فنية تثبت قيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وجاء ضبط المتهمة على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُبرت مخالفة للقيم المجتمعية، ما دفع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف كل تفاصيلها.