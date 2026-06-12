إصابة دوكو قبل مواجهة الفراعنة .. واجراء صارم من منتخب بلجيكا

يبدأ منتخب مصر مشواره في كأس العالم بلقاء منتخب بلجيكا يوم الإثنين المقبل 15 يونيو في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وكان منتخب بلجيكا قد واجه شكوكا خلال الأيام الماضية بعد إصابة غيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي الذي تعافى في وقت لاحق وأصبح جاهزا لمواجهة المنتخب الوطني.

وأكدت تقارير صحيفة "HLN" البلجيكية أن إصابة غيريمي دوكو دفعت منتخب بلجيكا للاهتمام بشكل أكبر بالتدريبات والحفاظ على سريتها.

ويرغب منتخب بلجيكا في تقليل عدد الجمهور في ملعب التدريبات وقام الاتحاد البلجيكي بتغيير استراتيجيته بسبب إصابة دوكو الذي اضطر للتوقف عن التدريبات يوم الثلاثاء الماضي بسبب مشاكل في التنفس.

وقرر الاتحاد تغيير جزء من الأغطية الواقية المحيطة بملعب التدريبات لتصبح أقل شفافية وتهدف هذه الأغطية الجديدة لمنع المتفرجين من الحصول على معلومات حساسة.

وشدد الاتحاد البلجيكي الإجراءات الأمنية حول مركو تدريبات سياتل ساوندرز لضمان عدم تمكن المارة من التجسس على التدريبات سرا.