اعتبارا من الأحد.. ترتيبات جديدة لمواعيد عيادات البشير

خبرني - تبدأ مستشفيات البشير اعتبارا من الأحد تطبيق آلية جديدة لتنظيم مواعيد العيادات الخارجية الصباحية، وذلك ضمن توجيه مباشر من وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور.

وتقرر بدء تسجيل المرضى اعتبارا من الساعة 7 صباحا بدلا من الساعة 8 صباحا لإتاحة المجال أمام المراجعين لإنجاز إجراءات التسجيل مبكرا، مع إعطاء الأولوية لكبار السن والمرضى الموقوفين أمنيا، بما يضمن إنجاز معاملاتهم خلال الساعات الأولى من الدوام، ويسهم في التخفيف من الازدحام الناتج عن المرافقات الأمنية وتحسين سير العمل داخل المستشفى.

كما تم تقسيم الفترة الصباحية للعيادات الخارجية إلى فترتين؛ الأولى من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 صباحاً وخصصت للمرضى الجدد الذين يراجعون العيادات للمرة الأولى، والثانية من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً والتي تم تخصيصها لمتابعة المرضى المراجعين للعيادات واستكمال خططهم العلاجية.

وتم إشعار المراجعين بالمواعيد الجديدة من خلال رسائل نصية قصيرة أُرسلت إلى هواتفهم صباح الجمعة، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المراجعين وضمان توزيعهم على ساعات العمل الصباحية بصورة أكثر كفاءة.

كما خصصت مستشفيات البشير خطاً ساخناً على الرقم (0775806098) للرد على استفسارات المراجعين المتعلقة بمواعيدهم والرسائل النصية المرسلة إليهم، وتقديم الإرشادات اللازمة بشأن آلية المراجعة الجديدة، بما يضمن سهولة التواصل مع المرضى ويسهم في إنجاح تطبيق الترتيبات الجديدة.

وقال مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور عاطف النمورة إن إعادة تنظيم مواعيد العيادات الخارجية جاءت بعد دراسة لواقع حال العمل من قبل الوزير ومدراء مستشفيات البشير في العيادات وخصوصيتها وتوزيع المرضى عليها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن حزمة من الإجراءات التطويرية التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين رحلة المريض داخل المستشفى وتوزيع أعداد المراجعين على فترات الدوام المختلفة.

وأضاف أن الوزارة كانت قد مددت ساعات العمل في 5 مراكز صحية شاملة محيطة بمستشفيات البشير حتى الساعة 10 مساءً، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والأدوية والفحوصات المخبرية وخدمات الأشعة بالقرب من أماكن سكنهم، ويسهم في توجيه المراجعين إلى المستوى الصحي الأنسب لاحتياجاتهم الصحية.

وتأتي هذه الخطوة بعد النتائج الإيجابية التي حققها تطبيق نظام توزيع المرضى المرن في العيادات الخارجية بمستشفى الأمير حمزة، حيث جرى تعميم الفكرة مع مراعاة خصوصية كل مستشفى وطبيعة الخدمات التي يقدمها.

وتهدف هذه الإجراءات المتكاملة إلى تحسين انسيابية تقديم الخدمات الصحية والحد من الاكتظاظ، وتقليص فترات الانتظار، بما يمكّن الكوادر الطبية والإدارية من التركيز على تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة وجودة، وينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتهيب وزارة الصحة بجميع المرضى والمراجعين التعاون في تطبيق هذا الترتيب الجديد والالتزام بالمواعيد المحددة، لما لذلك من أثر مباشر في تسهيل الحصول على الخدمة الصحية وتوفير بيئة أكثر راحة وتنظيماً لجميع المراجعين.