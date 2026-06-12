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تراجع أسعار النفط 5% بعد إعلان ترمب عن اتفاق وشيك مع إيران

  • 12 حزيران 2026
  • 14:13
تراجع أسعار النفط 5 بعد إعلان ترمب عن اتفاق وشيك مع إيران

خبرني  - تراجعت أسعار النفط ما يقارب 5% الجمعة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى تفاهم مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، رغم تأكيد طهران أنها لم تحسم بعد قرارها بشأنه.

وانخفض سعر خام برنت بحر الشمال الى 85,86 دولارا للبرميل، بتراجع قدره 5، وخسر خام غرب تكساس الوسيط نسبة مماثلة من سعره، ليصل الى 83,32 دولارا للبرميل.

وأعلنت إيران الأربعاء إغلاق مضيق هرمز محذرة من تعرض أي سفينة تحاول المرور عبره لإطلاق النار. وأدى إغلاق طهران للمضيق، الذي يمر عبره عادة خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال الجيش الأميركي على وسائل التواصل الاجتماعي إن السفن التجارية واصلت عبور الممر المائي.

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