سلامي: لسنا متخوفين من أي مباراة

خبرني - أكّد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، الجمعة، أن المنتخب لا يخشى مواجهة أي منافس في كأس العالم 2026، مشددا على أن النشامى سيخوضون البطولة بالطريقة التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم من أجل الظهور بصورة مشرفة.

وقال سلامي، خلال تصريحات صحفية في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية، مقرّ معسكر منتخب "النشامى" استعدادا للمشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، إنّ المنتخب جاء إلى المونديال من أجل التعلم والاستمتاع، معتبرا أن المشاركة تمثل فرصة مهمة للكرة الأردنية للوجود في أكبر محفل كروي عالمي.

وأشار إلى أن منتخب النشامى يمتلك لاعبين قادرين على تقديم المستوى اللائق في كأس العالم، مؤكدا أن من أهداف المشاركة أيضا فتح أبواب الاحتراف أمام مجموعة من اللاعبين الذين يملكون طاقات كبيرة ويشكلون مستقبل الكرة الأردنية.

ولفت سلامي إلى أنّ مجموعة المنتخب، التي تضم منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، تعد مجموعة صعبة، إلا أن باب الأمل والحلم يبقى مفتوحا في كرة القدم.

وبيّن أن المنتخب يواصل استعداداته لمواجهة منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين، مؤكدًا أن النشامى سيدافعون عن حظوظهم في البطولة.