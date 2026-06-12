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تكريم الطالبة لمار عامر المبيضين

  • 12 حزيران 2026
  • 13:46
تكريم الطالبة لمار عامر المبيضين

برعاية مدير ادارة التعليم العام د. أحمد المساعفة ، تم تكريم طلبة مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز – مادبا، الحاصلين على مراكز عالمية ، وذلك تقديرًا لإنجازاتهم وتميّزهم على المستوى الدولي في مسابقه للغه الانجليزيه العالمية WONDERLAND ADVENTURE WORLDWIDE .
وحققت الطالبة المبدعة المميزة لمار عامر المبيضين إنجازًا استثنائيًا بحصولها على المركز الأول عالميًا على مستوى جميع الفئات والمستويات ، ونالت لقب ULTIMATE CHAMPION – بطلة الموسم 2025–2026، إضافة إلى جائزة تقديرية منحة كاملة إلى كندا ضمن برنامج Camp Canada STEAM، وذلك تقديرًا لتفوقها العالمي وتميّزها الفريد.

تكريم الطالبة لمار عامر المبيضين
تكريم الطالبة لمار عامر المبيضين

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