تكريم الطالبة لمار عامر المبيضين

برعاية مدير ادارة التعليم العام د. أحمد المساعفة ، تم تكريم طلبة مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز – مادبا، الحاصلين على مراكز عالمية ، وذلك تقديرًا لإنجازاتهم وتميّزهم على المستوى الدولي في مسابقه للغه الانجليزيه العالمية WONDERLAND ADVENTURE WORLDWIDE .

وحققت الطالبة المبدعة المميزة لمار عامر المبيضين إنجازًا استثنائيًا بحصولها على المركز الأول عالميًا على مستوى جميع الفئات والمستويات ، ونالت لقب ULTIMATE CHAMPION – بطلة الموسم 2025–2026، إضافة إلى جائزة تقديرية منحة كاملة إلى كندا ضمن برنامج Camp Canada STEAM، وذلك تقديرًا لتفوقها العالمي وتميّزها الفريد.