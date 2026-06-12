​بالصور.. عمان الجامعية تتألق في احتفال وطني مهيب بالاستقلال الثمانين ويوم الجيش

​خبرني – شهد مسرح عمون تظاهرة وطنية وثقافية ضخمة، حيث نظّمت كلية عمّان الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية احتفالاً مهيباً بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى.

​الاحتفال أقيم برعاية عطوفة الأستاذ الدكتور صخر المور الهقيش متصرف لواء الجامعة، وبتوجيهات ودعم مستمر من عطوفة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، وبحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور موسى أحمد السعودي وحشد غفير من الشخصيات الرسمية والأكاديمية والطلابية.

​إبداع ثقافي وتنظيمي

​ولمعت خلال الحفل الأنشطة الثقافية التي أقيمت برئاسة الأستاذة عبير الحجاج وفريقها الرائع في قسم المكتبة و فريق "سفراء المعرفة"، حيث أبدع الفريق في تنظيم وإدارة معارض نوعية لاقت إشادة واسعة من الحضور، وشملت:

​معرض كتاب فخم ("بالعلم نرتقي وبالوعي نلتقي"): برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع دار اليازوري ودار الثقافة، وضم أكثر من 1000 عنوان بمتابعة وتنسيق مباشر من فريق قسم المكتبة.

​معرض الصور الوطنية: بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية، والذي وثّق تاريخ الأردن ومسيرة الإنجاز الهاشمي.

​مبادرة "سجل الزوار": التي أطلقتها الأستاذة عبير الحجاج ونفذها فريق قسم المكتبة وسفراء المعرفة لتوثيق مشاعر الفخر والاعتزاز للزوار والضيوف.

​الزاوية التراثية: التي تزينت بها خشبة المسرح وضمت المقتنيات الأردنية الأصيلة (المهباش، دلال القهوة النحاسية، البساط التراثي، الفانوس والببور).

​وعقب افتتاح المعارض، تسلّم قسم الشؤون الطلابية زمام التنظيم الميداني للحفل باقتدار وعمل بروح الفريق الواحد، حيث بدأت المراسم الرسمية بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم.

​رسائل وطنية في كلمات المتحدثين

​وشهد الحفل إلقاء كلمات وطنية مميزة، صبّت جميعها في تعزيز قيم المواطنة والولاء، وجاءت مضامينها لتؤكد على محاور جوهرية:

​كلمة عميد الكلية الأستاذ الدكتور موسى السعودي: الذي رحب بالحضور وأكد على دور "البناء المعرفي" والجامعات في صقل الهوية الوطنية للشباب، وربط المنجز الأكاديمي بمسيرة الإنجاز الهاشمي.

​كلمة سعادة النائب تيسير أبو عرابي: والتي ركزت على التلاحم بين القيادة والشعب، مستذكراً التضحيات والبطولات التاريخية التي جعلت من الأردن نموذجاً في الصمود والرفعة.

​كلمة معالي الأستاذ الدكتور مهند مبيضين: الذي قدم قراءة فكرية وتاريخية عميقة لأبعاد الاستقلال ودلالات يوم الجيش، مشدداً على دور الوعي الثقافي والشبابي في حماية مكتسبات الوطن.

​كلمة الدكتور مازن هديب (مدير تربية لواء الجامعة): والتي ركزت على أهمية الشراكة التعليمية والتربوية في غرس قيم المواطنة الواعية والانتماء الحقيقي في نفوس الأجيال الصاعدة.

​قصائد وفقرات فنية

​كما تزينت المنصة بقصائد وطنية جزلة للشعراء فليح الجبور وعليان العدوان، وفقرات فنية لكورال مدرسة مي زيادة بإشراف مديرة المدرسة الأستاذة بثينة العدوان، ومشاركة متميزة من الطالبة جنى القدومي، تلاها أغانٍ وطنية حماسية أشعلت المدرجات قدمها الفنان رافع الشرابعة.

​لمسة وفاء.. تكريم الشركاء والمبدعين

​وفي ختام الحفل، وتجسيداً لقيم التقدير والوفاء، قام راعي الحفل وعميد الكلية بتكريم الهامات الوطنية والشركاء الاستراتيجيين والمبدعين الذين ساهموا في إنجاح هذا المحفل الإستثنائي، حيث شمل التكريم كلاً من:

​معالي الأستاذ الدكتور مهند مبيضين.

​سعادة النائب تيسير أبو عرابي.

​عطوفة الدكتور مازن هديب (مدير تربية لواء الجامعة).

​الشعراء الأفاضل: الشاعر فليح الجبور والشاعر عليان العدوان.

​المؤسسات والجهات الداعمة: وزارة الثقافة، دائرة المكتبة الوطنية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع.

​الأستاذة بثينة العدوان (مديرة مدرسة مي زيادة) تقديراً لجهود الكورال.

​الفنان رافع الشرابعة تقديراً لفقرته الفنية الوطنية.

​وسط إشادة جماهيرية واسعة بحسن التنظيم الإداري والثقافي والشبابي المتميز الذي قاده قسم المكتبة بالتعاون والتنسيق مع قسم شؤون الطلبة في الكلية.