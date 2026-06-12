أفشل نسخة .. أبو تريكة يهاجم ازدواجية الانتقادات بشأن المونديال

خبرني - أبدى نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة تحفظه على نظام كأس العالم الجديد الذي يشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ، معتبرا أن زيادة عدد المنتخبات لا تعني بطولة أقوى.

وقال أبو تريكة، خلال ظهوره على شبكة beIN Sports، إنه رغم عدم مشاركته كلاعب في نهائيات كأس العالم، فإنه واكب البطولة عن قرب كمحلل في أربع نسخ متتالية منذ مونديال كأس العالم 2014، مرورا بنسخة كأس العالم 2018، وصولا إلى كأس العالم 2022.

وأوضح أن حلم جيله كان بلوغ كأس العالم، إلا أن صعوبة التأهل حالت دون تحقيق هذا الهدف رغم خوض مباريات الملحق مرتين، مشيرا إلى أن النظام الجديد يمنح المنتخبات فرصا أكبر للوصول إلى النهائيات، لكنه في الوقت نفسه قد يقلل من حدة المنافسة التي ميزت البطولة عبر تاريخها.

وأكد أبو تريكة أن مونديال قطر 2022 كان الأفضل من حيث التنظيم والأجواء العامة، لافتا إلى أن نسخة 2026 تواجه منذ بدايتها العديد من التحديات والانتقادات المرتبطة بالجوانب التنظيمية واللوجستية، ما قد يؤثر على صورتها العالمية، متوقعا أن تكون "أفشل نسخة مونديال".

كما وجه النجم المصري انتقادات للمدرب البلجيكي هوجو بروس، معتبرا أن الأخير هاجم تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 وانتقد المغرب سابقا، بينما لم يبد الموقف ذاته تجاه المشكلات التي أثيرت حول كأس العالم الحالية.