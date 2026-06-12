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ثاني أيام المونديال.. إليكم مباريات الجمعة وفجر السبت

  • 12 حزيران 2026
  • 09:01
ثاني أيام المونديال إليكم مباريات الجمعة وفجر السبت

خبرني - بعد أن افتتحت المكسيك مباريات المونديال مساء الخميس، يستكمل المنتخبان المضيفان الآخران (أمريكا وكندا) لعب المباريات الافتتاحية للفرق المضيفة في مونديال 2026.

وستُلعَب مباراتان فقط مساء الجمعة وفجر السبت بتوقيت العاصمة الأردنية عمان، قبل أن يبدأ الجدول بالازدحام بالمباريات اعتبارًا من ثالث أيام المونديال.

 

وتاليًا جدول مباريات اليوم الثاني بحسب توقيت العاصمة الأردنية عمان ومكة المكرمة والقدس المحتلة:

كندا × البوسنة والهرسك – الساعة 10:00 مساء الجمعة.

أمريكا × باراغواي – الساعة 4:00 فجر السبت.

 

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