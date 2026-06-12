باستثناء النشامى .. حاسوب عملاق يتوقع خسارة جميع المنتخبات العربية في الجولة الأولى

خبرني - توقع حاسوب عملاق تعثر جميع المنتخبات العربية في الجولة الأولى من المونديال باستثناء المنتخب الوطني الأردني ، الذي توقع له التعادل مع النمسا.

وأثار حاسوب عملاق الجدل حول نتائج الجولة الأولى من كأس العالم 2026 حيث توقع انطلاقة قوية للمنتخبات الكبرى، مع ترجيح تحقيق البرازيل وإسبانيا وألمانيا وفرنسا انتصارات مريحة في مباريات الافتتاح، إلى جانب بداية إيجابية للأرجنتين والبرتغال وإنجلترا.

ذكر حساب GambIingPro على إكس أنه تتوقع النماذج الرقمية فوز البرازيل على المغرب بنتيجة 3-1، بينما يرجح أن تتفوق إسبانيا برباعية نظيفة على الرأس الأخضر، وأن تحقق ألمانيا انتصاراً بثلاثية دون رد أمام كوراساو. كما تبدو فرنسا مرشحة لتجاوز السنغال 3-1، في حين يتوقع أن تتغلب الأرجنتين على الجزائر 2-0، والبرتغال على الكونغو الديمقراطية 3-0.

وفي أبرز المباريات المتوازنة، يتوقع الحاسوب العملاق تعادل كوريا الجنوبية مع التشيك 1-1، وأستراليا مع تركيا بالنتيجة نفسها، بينما يرجح فوز إنجلترا الصعب على كرواتيا 2-1، وبلجيكا على مصر بالنتيجة ذاتها.

وتشير توقعات الحاسوب إلى خسارة السعودية أمام أوروجواي 0-2، وخسارة العراق أمام النرويج 0-3.

نتائج مباريات الجولة الأولى المتوقعة من قبل في كأس العالم 2026:

المكسيك 2-0 جنوب أفريقيا

كوريا الجنوبية 1-1 التشيك

كندا 2-1 البوسنة والهرسك

الولايات المتحدة 2-0 باراغواي

قطر 1-2 سويسرا

البرازيل 3-1 المغرب

هايتي 0-2 إسكتلندا

أستراليا 1-1 تركيا

ألمانيا 3-0 كوراساو

هولندا 2-1 اليابان

كوت ديفوار 1-0 الإكوادور

السويد 2-0 تونس

إسبانيا 4-0 الرأس الأخضر

بلجيكا 2-1 مصر

السعودية 0-2 أوروغواي

إيران 1-1 نيوزيلندا

فرنسا 3-1 السنغال

العراق 0-3 النرويج

الأرجنتين 2-0 الجزائر

النمسا 1-1 الأردن

البرتغال 3-0 الكونغو الديمقراطية

إنجلترا 2-1 كرواتيا

غانا 2-1 بنما

أوزبكستان 0-2 كولومبيا