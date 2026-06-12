النشامى يبدأ معسكره الرسمي في بورتلاند

خبرني - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية في معسكره الرسمي لكأس العالم 2026 في مدينة بورتلاند، بولاية أوريغون الأميركية تأهبا للمشاركة التاريخية للنشامى في المونديال.

وحرصت الجماهير الأردنية على استقبال وفد النشامى، الذي وصل إلى مدينة بورتلاند عصر الخميس، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد، إلى جانب كوادر المنتخب الوطني واللاعبين.

وأجرى المنتخب الحصة التدريبية الأولى مساء الخميس، بمعسكره الرسمي في بورتلاند بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين.

وتضم قائمة النشامى لكأس العالم 26 لاعبا يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.

من جانبه، أكد سلامي اعتزازه وفخره بتواجد المنتخب في نهائيات كأس العالم، مشيرا إلى أن المشاركة في هذا المحفل الرياضي العالمي تمثل فرصة مهمة لإبراز الصورة الإيجابية والمشرفة للأردن على الساحة الدولية، وتعكس ما وصل إليه النشامى من تطور وحضور لافت.

وأضاف سلامي أن مجموعة الأردن تعد من أقوى مجموعات البطولة، إذ تضم المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة السابقة، إلى جانب المنتخب الجزائري الذي يمتلك عناصر متمرسة، ومنتخب النمسا الطموح الذي عاد بقوة خلال التصفيات.

ويشارك منتخب النشامى بنهائيات كأس العالم 2026، ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويستهل منتخب النشامى مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، بلقاء النمسا عند السابعة صباح الأربعاء 17 حزيران، على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ثم يواجه الجزائر عند السادسة صباح الثلاثاء 23 من الشهر ذاته وعلى نفس الملعب، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء الأرجنتين عند الخامسة صباح الأحد 28 منه، على ملعب دلاس، حيث أن مواعيد المباريات حسب التوقيت المحلي في العاصمة عمان.