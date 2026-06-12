النفط يواصل خسائره بعد إلغاء ترمب ضربات ضد إيران

خبرني - تراجعت أسعار النفط الجمعة مواصلة خسائرها من الجلسة الماضية بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب خططه شن ضربات على إيران، مما هدأ من المخاوف حيال تصعيد الأعمال القتالية في أعقاب هجمات متبادلة وقعت هذا الأسبوع.

بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أو 1.3 %إلى 89.17 دولارا للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.23 دولار أو 1.4 %إلى 86.48 دولارا. وعلى أساس أسبوعي، خسر خام برنت 4.2 %والخام الأميركي 4.4 %.

وبعدما هدد إيران بقصفها "بقوة شديدة"، ألغى ترمب الضربات المخطط لها الخميس قائلا إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما. لكن وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء ذكرت أن طهران لم توافق على نص أي اتفاق.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي "في حين أن هذا قد يكون، بالطبع، مجرد أمل كاذب آخر، فإن رد فعل السوق كان سريعا وقاطعا".

وأعلنت إيران الأربعاء إغلاق مضيق هرمز محذرة من تعرض أي سفينة تحاول المرور عبره لإطلاق النار. وأدى إغلاق طهران للمضيق، الذي يمر عبره عادة خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال الجيش الأميركي على وسائل التواصل الاجتماعي إن السفن التجارية واصلت عبور الممر المائي.

وقال سيكامور إنه حتى مع انخفاض أسعار النفط، "ما دام أن السعر يمكن أن يظل فوق مستوى 80 دولارا، فإن المخاطر تميل بقوة لدفع الأسعار نحو الارتفاع".