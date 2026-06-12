أجواء صيفية معتدلة في الأردن حتى الاثنين

خبرني - تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الاثنين، صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14، وفي مرتفعات الشراة 26- 13، وفي مناطق البادية 35- 16، وفي مناطق السهول 29- 14، وفي الأغوار الشمالية 37- 20، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 23، وفي البحر الميت 39 - 22، وفي خليج العقبة 40 - 24 درجة مئوية.