فوز مُثير لكوريا الجنوبية على تشيكيا في ثاني مباريات المونديال

خبرني - حقّق المنتخب الكوري الجنوبي فوزاً ثميناً ومثيراً على حساب نظيره التشيكي بهدفين لواحد اليوم الجمعة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس العالم FIFA 2026™.

وبادر منتخب تشيكيا بافتتاح التسجيل عبر المدافع لاديسلاف كرايتشي في الدقيقة (59).

وأدرك متوسط الميدان هوانغ إن-بيوم التعادل لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة (67).

وأهدى المهاجم البديل أوه هيون-غيو هدف الانتصار لكوريا الجنوبية في الدقيقة (80).

ويعدّ الفوز مستحقاً بالنظر إلى أداء المنتخب الكوري الجنوبي الذي تسيّد المواجهة وصنع فرصاً عديدةً للتسجيل بينما لاح نظيره التشيكي مرتبكاً ومتباعد الخطوط.

وضمن ذات المجموعة فازت المكسيك على جنوب إفريقيا (2-0) في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™.

وفي ظل هذه النتائج تصدّرت المكسيك المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية الثانية.

وحلّت تشيكيا في المرتبة الثالثة دون نقاط بفارق الأهداف أمام جنوب إفريقيا متذيّلة الترتيب.