تيك توك يختبر المكالمات الصوتية داخل الرسائل الخاصة

خبرني - يبدو أن منصة "تيك توك" تواصل توسيع قدراتها في مجال التواصل بين المستخدمين، إذ بدأت الشركة اختبار ميزة جديدة تتيح إجراء المكالمات الصوتية مباشرة عبر الرسائل الخاصة (DMs)، في خطوة قد تجعل التطبيق منافسًا أكثر قوة لتطبيقات المراسلة الشهيرة مثل "واتساب" و"ماسنجر".

وجرى الكشف عن الميزة الجديدة بواسطة الباحث التقني جوناه مانزانو، الذي نشر عبر منصة "إكس" لقطات شاشة تظهر إشعارات مكالمات واردة تحمل اسم "تيك توك ستوديو"، بالإضافة إلى ظهور أيقونة هاتف داخل واجهة الرسائل الخاصة.

من الرسائل الصوتية إلى المكالمات المباشرة

بحسب المعلومات المتاحة، تعمل الميزة بطريقة مشابهة للمكالمات الصوتية التقليدية الموجودة في تطبيقات المراسلة الأخرى.

ويمكن للمستخدم بدء مكالمة صوتية مباشرة من داخل المحادثة الخاصة، لكن يبدو أن "تيك توك" يشترط أن يكون الطرفان ضمن قائمة الأصدقاء على المنصة قبل السماح بإجراء المكالمة.

كما كشفت الصور المسربة عن إضافة خيار جديد باسم "Mute Calls" داخل إعدادات الرسائل الخاصة، إلى جانب خيار كتم الرسائل الحالي، ما يشير إلى أن "تيك توك" أعد بالفعل البنية اللازمة لإدارة إشعارات المكالمات الصوتية.

استكمال لمسار التوسع في الرسائل

ليست هذه المرة الأولى التي تضيف فيها "تيك توك" أدوات جديدة للتواصل.

في أغسطس من العام الماضي، أطلقت المنصة دعم الرسائل الصوتية داخل المحادثات، إلى جانب إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو عبر الرسائل الخاصة.

ومع إضافة المكالمات الصوتية، تتحول الرسائل الخاصة تدريجيًا إلى منصة تواصل متكاملة، بدلًا من كونها مجرد وسيلة لمشاركة المحتوى.

إبقاء المستخدمين داخل التطبيق

تنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية "تيك توك" المستمرة لإبقاء المستخدمين داخل التطبيق لأطول فترة ممكنة، دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيقات أخرى للتواصل.

وخلال العامين الماضيين، أضافت الشركة مجموعة من المزايا الجديدة، من بينها:

- المحادثات الجماعية.

- ميزة Streaks للرسائل المتواصلة.

- قنوات البث (Broadcast Channels).

- الرسائل الصوتية.

- ألعاب مصغرة مخفية تعتمد على الرموز التعبيرية داخل الرسائل.

وتهدف هذه الإضافات إلى تعزيز التفاعل وزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون داخل المنصة.

منافسة مباشرة مع "إنستغرام" و"سناب شات"

في حال إطلاق الميزة رسميًا، ستقترب "تيك توك" بشكل أكبر من الخدمات التي تقدمها منصات منافسة مثل: "إنستغرام وسناب شات"، حيث توفر كلتا المنصتين بالفعل إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية داخل التطبيق.

أما "تيك توك"، فيبدو أنه يسعى إلى تحويل نفسه تدريجيًا من منصة لمشاهدة الفيديوهات القصيرة إلى نظام اجتماعي متكامل يجمع بين الترفيه والتواصل والمراسلة.

متى تصل الميزة؟

حتى الآن، لم تؤكد "تيك توك" رسميًا وجود الميزة أو موعد إطلاقها على نطاق واسع.

لكن بالنظر إلى ظهورها في مرحلة الاختبارات الأولية، فمن المتوقع أن تبدأ الشركة توسيع نطاق التجربة خلال الأشهر المقبلة إذا أثبتت نجاحها بين المستخدمين.

ومع استمرار المنافسة بين تطبيقات التواصل الاجتماعي، يبدو أن الحدود الفاصلة بين منصات الفيديو وتطبيقات المراسلة أصبحت أقل وضوحًا من أي وقت مضى.