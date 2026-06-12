مصر.. التحقيق في شكوى رسمية ضد الإعلامي أحمد شوبير

خبرني - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر تلقيه شكوى من عضو مجلس النواب حسن طارق عمار، ضد الإعلامي أحمد شوبير بسبب تصريحات تلفزيونية وإذاعية.

وقال المجلس في بيان مساء الخميس، أن الشكوى بشأن تصريحاته أدلى بها أحمد شوبير خلال تقديمه برنامجي "هنا المونديال" المذاع على قناة النهار بتاريخ 10 يونيو الجاري، و"مع شوبير" المذاع عبر راديو أون سبورت، بتاريخ 11 يونيو الجاري.

وأوضح البيان أن النائب البرلماني اتهم شوبير بالإساءة لجماهير النادي المصري البورسعيدي.

ونوه المجلس بإحالة الشكوى إلى لجنتي الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يقضي به قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 واللوائح المنظمة.

وكان عضو مجلس النواب المصري أحمد فرغلي، تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، يطالب فيه بالتحقيق الفوري في التصريحات الأخيرة للإعلامي أحمد شوبير.

وأكد فرغلي في بيانه أن شوبير عبر برنامجه "أوضة اللبس" على قناة "النهار"، بالإضافة إلى برنامجه الإذاعي على محطة "ON Sport FM" تعمد التحريض على العنف وإثارة الجماهير وإحداث الوقيعة بين جموع الشعب المصري، معتبراً أن هذا الأسلوب يهدد السلم الاجتماعي للدولة المصرية بشكل مباشر.

وأشار النائب إلى أن المحتوى الذي يقدمه الإعلامي بات يفتقر إلى أدنى معايير الأمانة والمصداقية، وتحول ظهوره الإعلامي المتكرر إلى مصدر دائم للجدل والاحتقان بين جماهير الأندية المصرية.